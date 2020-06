Deathloop su PS5 in esclusiva temporale console; confermati i 4K/60fps

Il nuovo accattivante progetto di Arkane Lyon, Deathloop, è tornato a mostrarsi ieri sera durante l'evento di presentazione di PlayStation 5, stavolta in un vero e proprio gameplay trailer che ha messo ben in evidenza le sue peculiarità da action game in prima persona.

Deathloop ci condurrà sull'isola senza legge di Blackreef, dove due esperti assassini, Colt e Aleksis Dorsey, conducono una lotta eterna che si rinnova ogni giorno a causa di un loop temporale. Il primo vuole spezzarlo, la seconda, auto-proclamatisi Alpha Wolf, intende invece preservarlo a tutti i costi. Quest'originale avventura verrà lanciata a fine 2020 su PC e su PlayStation 5 in esclusiva temporale console. Xbox Series X non è stata menzionata in nessuno dei comunicati diffusi da Sony e Bethesda, pertanto non siamo in grado di dirvi quanto durerà il periodo di esclusività.

Gli sviluppatori sono stati più loquaci nello snocciolare le caratteristiche tecniche della versione PlayStation 5. Sulla console di Sony Deathloop girerà in 4K e 60fps, e sfrutterà appieno il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense di PS5. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il gameplay trailer di Deathloop.