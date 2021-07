Deathloop al vaglio dell'ESRB: emerge il lato 'piccante' dei loop temporali

I curatori dell'ESRB, l'ente nordamericano preposto alla classificazione dei videogiochi destinati alla vendita in Canada e degli Stati Uniti, ha valutato Deathloop e svelato diversi dettagli "piccanti" sullo sparatutto con loop temporali degli studi Arkane che sarà disponibile tra pochi mesi su PC e PS5.

Oltre all'immancabile conferma della valutazione "Mature M 17+" (corrispondente al rating PEGI 18 europeo), dalla scheda ESRB di Deathloop emergono infatti delle anticipazioni sul tenore dell'esperienza ludica e narrativa da vivere nello sparatutto multidimensionale di Bethesda.

Se l'introduzione della scheda dell'ESRB si limita a riassumere l'opera per descriverne in maniera generica le dinamiche FPS e i contenuti, basta saltare alla seconda parte della sintesi del rating nordamericano per scoprire dei dettagli piccanti sugli elementi più maturi e "adulti" della nuova IP firmata dagli autori della serie di Dishonored.

Il rating "M 17+" dell'ESRB viene giustificato dalla presenza di "combattimenti spesso frenetici, con spari, urla di dolore, esplosioni e grandi schizzi di sangue. Alcune armi o attacchi possono decapitare o smembrare i nemici. I filmati mostrano ulteriori casi di violenza intensa, come personaggi che vengono pugnalati ripetutamente o colpiti alla testa da distanza ravvicinata. In una sequenza si possono ascoltare anche dei gemiti sessuali. I personaggi a volte ganno anche riferimento a delle droghe, con frasi come 'sembra un asfissiatore autoerotico troppo ingegnerizzato' o 'facci sballare'. Nel gioco, inoltre, compaiono o vengono ripetute frasi come 'f**k', 'c*nt' o 'sh*t'".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile dal 14 settembre su PC e in esclusiva console temporale su PS5.