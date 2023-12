Deathloop: la versione PC è gratis con Prime Gaming

Dovete ancora recuperare Deathloop, il peculiare sparatutto in prima persona dei creatori di Dishonored? Sappiate allora che è possibile riscattare una copia gratuita della versione PC grazie ad Amazon Prime Gaming.

Tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime possono collegare il loro account Twitch per attivare una serie di benefici, i quali consistono in contenuti aggiuntivi e giochi che vengono distribuiti a cadenza regolare. In questa prima settimana di dicembre 2023, gli utenti che possono accedere a questi bonus hanno accesso anche ad una copia Epic Games Store di Deathloop.

Per poter riscattare il gioco, è sufficiente visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul tasto per il riscatto. Se avete già collegato il vostro account Epic Games Store a quello Amazon Prime Gaming, il riscatto avverrà immediatamente. In caso contrario, dovrete collegare il vostro profilo. In ogni caso, al termine della procedura potrete trovare il gioco nella libreria dello store digitale dei creatori di Fortnite Capitolo 5.

Per chi non lo sapesse, questo è solo uno dei bonus gratis per gli abbonati, che possono anche ottenere loot box di Apex Legends, pacchetti di EA Sports FC 24 Ultimate Team, un'arma per Cyberpunk 2077 e tanto altro.