Deathloop: nessuna versione per Xbox Series X/S è al momento in sviluppo

Deathloop su console resta esclusiva PlayStation 5, almeno per il momento. Nonostante Bethesda sia entrata nella famiglia Xbox, nel reportage sul gioco incluso nell'ultimo numero di Game Informer un portavoce del colosso americano dichiara che al momento tutti gli sforzi sono concentrati su PS5 e PC.

"L'acquisizione non ha influito sullo sviluppo quotidiano di Deathloop, che stiamo realizzando esclusivamente su PS5 per console oltre che su PC", questo un passaggio del reportage presente nella rivista, che sembra quindi confermare come Arkane Studios non stia lavorando su una possibile versione per Xbox Series X/S della sua ultima opera. Del resto, nonostante il matrimonio tra Microsoft e Bethesda, lo stesso Phil Spencer ha confermato che in futuro solo alcuni giochi saranno esclusiva console Xbox, lasciando chiaramente intendere che determinati titoli dei prossimi anni godranno comunque di un'uscita multipiattaforma. La dichiarazione e la recente acquisizione non escludono comunque a priori la possibilità che l'interessante Action-Adventure possa sempre arrivare su Series X/S una volta concluso l'accordo di esclusiva temporanea, magari già nel 2022. Ma per adesso Arkane è al lavoro solo sulle versioni già ufficialmente confermate.

A tal proposito, ricordiamo che Deathloop uscirà su PS5 e PC il 21 maggio 2021. Gli sviluppatori hanno promesso che Deathloop avrà una ricca campagna comparabile a Dishonored e Prey. In attesa dell'arrivo del gioco, potete intanto approfondire tutti i dettagli noti tramite la nostra anteprima di Deathloop.