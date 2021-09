Deathloop: versioni PC e PS5 a confronto, stuttering e altro nel video di Digital Foundry

A pochi giorni dall'uscita di Deathloop su PC e PlayStation 5 arriva la prima analisi di Digital Foundry sull'ultima fatica di Arkane. Nel nuovo video i tecnici britannici mettono a confronto le due versioni, analizzando nel dettaglio i problemi riscontrati su PC.

Sin dal lancio infatti moltissimi utenti PC hanno segnalato la presenza di "micro-stuttering", lievi e costanti scatti che sembrano affliggere il gioco anche sulle configurazioni più performanti e a prescindere dal livello di dettaglio. Stando all'analisi di Digital Foundry però il problema si presenta in due diversi frangenti, uno dei quali sembra non essere legato alle prestazioni del gioco ma piuttosto alla sua struttura: in effetti, secondo gli ormai celebri tecnici non si tratterebbe nemmeno di vero stuttering. Il fastidioso artefatto sarebbe causato dal movimento non lineare della telecamera rispetto a quello del mouse e sarebbe amplificato dalla presenza di un refresh rate superiore ai 60 Hz o dall'attivazione del VRR. Il "vero" stuttering si presenterebbe invece in maniera molto più circoscritta dopo il caricamento di una nuova area: in questo caso il problema si risolve automaticamente all'inizio di un nuovo loop o semplicemente riavviando il gioco. Insomma, la prossima patch in lavorazione presso Arkane dovrebbe risolvere la spiacevole situazione.

Il video prosegue con i suggerimenti sulle impostazioni ottimizzate testate da Alex Battaglia e sul confronto tra la versione PC e quella PS5. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Deathloop.