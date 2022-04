Deathsmiles 1 e 2: la Collezione dello storico scrolling shooter arriva su PC

Gli sviluppatori di Zero Div e il publisher City Connection annunciano la finestra di lancio della versione PC di Deathsmiles 1 e 2, la Collezione dello storico scrolling shooter in salsa anime disponibile da dicembre 2021 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La raccolta include il primo capitolo della saga di Deathsmiles, lanciato nelle sale giochi giapponesi nel 2007 come titolo arcade, la versione aggiornata Mega Black Label e il seguito ufficiale Deathsmiles IIX Merry Christmas in Hell.

Ogni gioco della collezione comprende tutte le modalità originarie e i contenuti disponibili su console. Gli esploratori del mondo parallelo di Gilverado possono così cimentarsi liberamente nelle sfideofferte dalla Modalità Allenamento, con tanto di classifiche online per le missioni principali e dei preset per customizzare i livelli e i personaggi per le esercitazioni.

Tra le opzioni previste, troviamo anche dei parametri per rendere i livelli più semplici o più complessi in funzione dell'esperienza maturata o del tasso di sfida preferito. La commercializzazione della versione PC di Deathsmiles 1 e 2 è prevista nell'estate del 2022 su Steam. In calce alla notizia trovate la galleria immagini pubblicata da City Connection sulle pagine del negozio digitale di Valve.