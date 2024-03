DEATHSPRINT 66: si corre per evitare la morte nel trailer d'annuncio del gioco futuristico

Ad aprire il Future Games Show Spring Showcase 2024 di questa sera è stato il reveal trailer di DEATHSPRINT 66, un gioco sportivo ambientato nel futuro davvero particolare.

In sviluppo presso Sumo Newcastle, uno dei tanti team di Sumo Digital, il gioco è incentrato su uno sport del futuro in cui una serie di atleti che indossano tute altamente tecnologiche devono intrattenere il pubblico affrontando percorsi mortali. Si tratta infatti di un action in prima persona le cui partite ospitano otto giocatori, i quali devono provare a raggiungere il traguardo evitando trappole mortali come motoseghe e laser. Pare inoltre che si tratti di un gioco violento, i cui tracciati si riempiranno di sangue ogni volta che uno dei contendenti finirà dritto nelle trappole sparse in ogni dove.

Stando alle prime informazioni sul gioco, bisognerà eseguire particolari acrobazie per guadagnare Hype, una particolare risorsa grazie alla quale si potranno ottenere le armi con sui sopraffare gli avversari. Ovviamente non manca nemmeno un'attenzione all'estetica, grazie alla presenza di personalizzazioni per le bodysuit.

Almeno per il momento, il gioco non ha ancora una data d'uscita ma sappiamo che arriverà entro l'anno su PC, tramite Steam.

