Deathverse: annunciato il sequel free-to-play multiplayer di Let it Die

L'onere di aprire lo State of Play di ottobre 2021 è spettato a Deathverse: Let it Die, nuovo survival action multiplayer free-to-play sviluppato da Supertrick Games e pubblicato da GungHo Online Entertainment che si configura come un sequel di Let it Die, che dal 2016 ad oggi è stato scaricato 7 milioni di volte.

Deathverse è ambientato nello stesso mondo di Let It Die, qualche tempo dopo gli eventi originali. I giocatori continuano a sfidarsi per la fama in Death Jamboree, reality show televisivo che si svolge in un mondo virtuale noto come Deathverse, creato dallo Yotsuyama Group come destinazione finale dove inviare le anime delle persone.

In qualità di concorrenti, i giocatori dovranno affrontare innumerevoli avversari con l'ausilio delle unità Wilson, dispositivi robotici di supporto al combattimento che possono trasformarsi in droni e armi, e svolgere le seguenti funzioni:

Trasformarsi in armi quando il giocatore attacca un avversario

Attivare un drone con funzionalità difensive

Sparare proiettili elettrici per stordire gli avversari

Attivare le abilità

Nel primo trailer di Deathverse: Let it Die, allegato in cima a questa notizia, potete vedere armi come martelli, coltelli e katane, tutte forme che il Wilson potrà assumere grazie ai potenziamenti. Il lancio del free-to-play è fissato nel corso della primavera del 2022 su PS4 e PlayStation 5.