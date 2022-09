Deathverse Let It Die: il battle royale gratis è arrivato su PS4 e PS5, link al download

Si è fatto attendere per qualche mese in più del previsto, ma alla fine Deathverse Let It Die ce l'ha fatta e da oggi è disponibile sulle console della famiglia PlayStation per tutti i giocatori.

Il battle royale free to play ambientato nel mondo di Let It Die è infatti approdato sul PlayStation Store nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta di un action in terza persona caratterizzato da una mappa modulare le cui piattaforme vengono progressivamente rimosse, fino a costringere i pochi giocatori sopravvissuti ad un brutale scontro nell'arena finale. Ovviamente il titolo include numerose opzioni per la personalizzazione del personaggio, un sistema di creazione delle armi corpo a corpo e un appartamento che funge da menu principale che può essere modificato tramite elementi cosmetici acquistati tramite microtransazioni o sbloccati scalando i livelli del pass.

Ecco i link utili per procedere al download del gioco:

Vi ricordiamo che Deathverse Let It Die arriverà anche su Steam, ma i giocatori PC dovranno attendere fino al prossimo 5 ottobre 2022 per poter scaricare ed avviare il titolo sulla loro piattaforma. Va inoltre precisato che, come per tutti i free to play, non occorre un abbonamento a PlayStation Plus per poter partecipare alle modalità multigiocatore online di questo battle royale.