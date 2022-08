Deathverse Let It Die: il battle royale gratis non è più un'esclusiva PS4 e PS5

A distanza di qualche settimana dalla conferma del posticipo di Deathverse Let It Die, il team di sviluppo ha deciso di aggiornare i videogiocatori anche sull'importante modifica alle piattaforme di destinazione.

Ecco di seguito il post pubblicato sui canali social ufficiali di Deathverse Let It Die dopo una recente diretta streaming:

"Grazie mille per averci seguito ragazzi!! E indovinate un po': abbiamo un altro importante annuncio per cui essere felici. Voi nerd lo apprezzerete molto: Deathverse sta per arrivare anche su Steam! È una piattaforma per PC, giusto? Presto vi forniremo altre informazioni."

Per chi non lo sapesse, il battle royale di GungHo Entertainment è stato svelato al pubblico come un'esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. Sembrerebbe però che i piani siano cambiati e il titolo gratuito verrà distribuito anche su PC tramite Steam, il client targato Valve. Insomma, a differenza di Let It Die, che è approdato su PC solo dopo qualche mese dall'uscita su PS4, questa volta il lancio avverrà in contemporanea su tutte e tre le piattaforme.

In attesa di scoprire la data d'uscita ufficiale, che potrebbe arrivare a breve (magari al vociferato State of Play di settembre), vi rimandiamo al nostro provato dell'Open Beta di Deathverse Let It Die.