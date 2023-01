Deathverse Let It Die: il battle royale gratis si prepara alla chiusura, ma ritornerà

Nell'affollato mercato dei battle royale free to play, Deathverse Let It Die non è riuscito ad avere grande successo per via dei grossi problemi tecnici che l'hanno afflitto sin dal lancio, avvenuto a cavallo fra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Pertanto, gli sviluppatori hanno deciso di spegnere i server nei prossimi mesi.

Dalle ore 4:00 del prossimo 18 luglio 2023, il gioco non potrà più essere avviato su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Steam). Sarà invece interrotta dal 7 febbraio 2023 la vendita di Death Metal, la valuta premium, all'interno del negozio. In ogni caso i giocatori potranno continuare a spendere la valuta ricevuta gratuitamente o acquistata in precedenza fino alla chiusura dei server. Per quello che riguarda i contenuti, la Stagione 2 proseguirà come da programma ma non ci sarà una terza stagione. Tuttavia, alcuni dei contenuti previsti per la Stagione 3 verranno pubblicati nei prossimi mesi sotto forma di aggiornamento.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, però, l'intenzione di GungHo Online Entertainment non è quella di chiudere il gioco in maniera definitiva. Il lungo comunicato pubblicato sul sito ufficiale fa emergere la volontà di spegnere i server per tornare a lavorare sul gioco per poi rilanciarlo in un secondo momento. Pare infatti che il team non sia riuscito a risolvere del tutto le problematiche del netcode e l'unico modo per sistemarle è quello di ricreare buona parte del gioco da zero.

Non è da escludere inoltre che un eventuale rilancio possa avere un impatto sul numero di giocatori, visto lo scarso interesse del pubblico nei confronti del prodotto, malgrado il successo notevole ottenuto dall'originale Let It Die, il brutale soulslike free to play che continua ad essere attivo ad anni dall'uscita.