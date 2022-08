Deathverse Let It Die: il Battle Royale gratis per PS4 e PS5 è stato rinviato

Dopo un paio di mesi di silenzio, Sony è tornata a parlare del suo Deathverse Let It Die, spin-off del soulslike gratis che abbraccia le regole dei battle royale.

Come ben ricorderete, il 28 maggio e il 5 giugno 2022 sono state aperte le porte dell'Open Beta dai tempi molto limitati, così da costringere tutti gli utenti a connettersi contemporaneamente ai server per metterli sotto stress e testarne le capacità in occasione del lancio. Pur avendo avuto un discreto successo, la fase di test ha permesso agli sviluppatori di ricevere tantissimi feedback sul gioco e, pertanto, Supertrick Games ha deciso di posticiparne il lancio per incontrare le richieste dei giocatori.

Ecco di seguito quanto dichiarato da Sony sul blog ufficiale:

"Il nostro gioco è stato originariamente annunciato per la primavera 2022, ma a causa dei risultati dell’open beta la data di uscita è stata posticipata."

Ora il gioco è previsto per il prossimo autunno, sempre in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il team di sviluppo sostiene che il tempo extra verrà impiegato per implementare tutte quelle migliorie che sono state suggerite attraverso i sondaggi proposti ai giocatori dell'Open Beta.

In attesa di conoscere la data di lancio esatta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un provato di Deathverse Let It Die, visto che abbiamo giocato per qualche ora l'ultima fase di test del battle royale gratis.