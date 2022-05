Deathverse Let It Die: Open Network Test su PS4 e PS5, le date per l'Italia

GungHo Online Entertainment ha annunciato un Open Network Test di Deathverse Let It Die, spin-off multiplayer di Let it Die, gioco free to play di discreto successo con oltre sette milioni di download in tutto il mondo.

Sono due le fasi previste per il Network Test di Deathverse Let It Die su PS4 e PS5, la prima si terrà il 27 maggio dalle 21:00 alle 01:59 del mattino mentre la seconda è in programma il 5 giugno dalle 09:00 alle 13:59 ora italiana.

Prima del lancio ufficiale effettueremo un test che abbiamo chiamato Limited Time Open Beta Destroy the server. Vi invitiamo a scaricare questa versione di prova in anticipo, questa prova ha lo scopo di testare la rete prima del lancio del gioco. Conducendo un test di carico della rete su larga scala, eseguiremo verifiche tecniche dei sistemi online, si tratta di un test per migliorare la qualità del prodotto.

Potete effettuare il preload di Deathverse Let It Die dal PlayStation Store, il client è disponibile sia su PS4 che su PS5. Gli sviluppatori fanno sapere che il Network Test non è basato su una versione finale e completa del gioco, dunque alcuni aspetti potrebbero variare rispetto a quanto troveremo nel gioco completo, quest'ultimo è ancora privo di una data di lancio.