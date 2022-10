Deathverse Let It Die e i problemi ai server: arriva un pacchetto di Death Metal gratis

Come avrete potuto notare provando ad effettuare l'accesso ai server nel corso degli ultimi giorni, Deathverse Let It Die ha trascorso un bel po' di tempo offline. Ora che la situazione sembra essersi risolta, gli sviluppatori hanno deciso di farsi perdonare con una corposa ricompensa gratuita per tutti.

Attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali, il team ha annunciato che tutti coloro i quali effettueranno l'accesso al gioco nei prossimi giorni potranno riscattare senza costi aggiuntivi un pacchetto di 1.000 Death Metal, ai quali se ne aggiungeranno altri 300 per chi ha acquistato il pass della Stagione 1. Per chi non lo sapesse, 1.000 Death Metal sono l'equivalente di un pacchetto a pagamento del valore di 9,99 euro sul PlayStation Store o su Steam. Si tratta quindi di un dono piuttosto generoso che potrete utilizzare prossimamente per l'acquisto di elementi estetici o per accaparrarvi il Pass Stagionale. Per riscattare il bundle, non dovete fare altro che avviare il gioco, selezionare l'icona a forma di lettera nel menu principale e cliccare sul tasto 'Ricevi' in corrispondenza del messaggio contenente la ricompensa gratuita.

Avete già letto la nostra guida su come scaricare Deathverse Let It Die gratis su PlayStation 4 e PlayStation 5?