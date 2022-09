Deathverse Let It Die: trailer con data d'uscita per il folle battle royale gratis

A distanza di qualche settimana dall'annuncio della versione PC di Deathverse Let It Die, il peculiare battle royale gratuito ambientato nell'universo di Let It Die è tornato a mostrarsi con il trailer di lancio contenente le informazioni sul day one.

Oltre ad averci mostrato ancora una volta i bizzarri volti dei presentatori e dei concorrenti di questo show televisivo ad alto tasso di violenza che strizza l'occhio ai giochi gladiatori, il nuovo trailer del battle royale svela finalmente la data d'uscita ufficiale del gioco. Per chi l'avesse dimenticato o se lo fosse perso, Deathverse Let It Die è stato rinviato proprio qualche settimana fa e il periodo di lancio era fissato ad un generico autunno 2022. Oggi è stato confermato che potremo prendere parte al violento spettacolo a partire dal prossimo 28 settembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, invece la versione PC, piattaforma sulla quale sarà distribuito attraverso Steam, arriverà il 5 ottobre. Va inoltre precisato che si tratterà di un free to play e, di conseguenza, il download sarà completamente gratuito e saranno presenti acquisti in-app.

In attesa di poter mettere le mani sulla versione finale del gioco, vi ricordiamo che potete approfondire i dettagli sul funzionamento dei match grazie alla nostra anteprima di Deathverse Let It Die, pubblicata in occasione delle fasi di Open Beta dello scorso giugno 2022.