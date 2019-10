Death Stranding: Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn interverranno in diretta ai BAFTA

Sony PlayStation ha appena svelato la presenza di Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn ai prossimi BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), evento durante il quale il duo parlerà non solo di Death Stranding ma anche del legame sempre più stretto tra cinema e videogiochi.

L'intervento del celebre game designer e del regista si terrà in diretta sul canale Twitch ufficiale dei BAFTA alle ore 9:30 italiane del prossimo 1 novembre 2019 e durerà circa un'ora. Potrete quindi leggere la nostra recensione di Death Stranding, che sarà pubblicata proprio alle ore 8:00 dello stesso giorno, e poi fiondarvi sulla piattaforma di streaming viola per assistere alla discussione.

Nel frattempo vi ricordiamo che Death Stranding arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 novembre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. A breve dovrebbe inoltre arrivare il trailer di lancio di Death Stranding, il cui montaggio è stato ormai ultimato da parte del buon Kojima e aspetta quindi solo di essere pubblicato.

Sapevate che Death Stranding sarà al Lucca Comics insieme ad uno store PlayStation Gear, all'interno del quale potrete acquistare il merchandise ufficiale?