Debutto eccellente per Call of Duty League: picco di spettatori record per il torneo

L’avvio della fase di qualificazione della Call of Duty League Stage 1 ha visto gettoni XP ed emblemi in regalo per Warzone 2.0 e Modern Warfare II. Tra questa iniziativa e il passaggio a Twitch dopo anni trascorsi su YouTube, il torneo ha registrato un picco di spettatori davvero sorprendente.

Il debutto sulla piattaforma di streaming di casa Amazon per la CDL è stato un successo: il weekend di apertura del 2-4 dicembre 2022 è già nella top 10 degli eventi di eSport di Call of Duty più visti nella storia. Solamente la partita tra Florida Mutineers e Optic Texas della scorsa domenica è stata vista da quasi 193.000 spettatori; ergo, ha attirato più spettatori sia del Kickoff Classic del 2022 (80.000) che del Kickoff Classic del 2021 (107.000), eventi inaugurali delle due stagioni precedenti.

Con 12 squadre cittadine in competizione su Call of Duty Modern Warfare II su PC, tra cui Atlanta Faze, Los Angeles Thieves e OpTic Texas, la Call of Duty League è uno spettacolo imperdibile per gli amanti dell’FPS di casa Activision. La chiusura dell’accordo tra Activision Blizzard e YouTube potrebbe aiutare la competizione esport a riguadagnare popolarità, risalendo nella scena competitiva internazionale tra i tornei più visti al mondo grazie a Twitch.

L’evento dello scorso weekend, ricordiamo, funge da qualificazione per il primo torneo Major per la stagione CDL 2023, il quale si terrà tra il 15 e il 18 dicembre a Raleigh, nella Carolina del Nord.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione del multiplayer di COD Modern Warfare II.