Debutto poco caloroso per Radical Heights, il Battle Royale degli autori di Lawbreakers

Dopo aver annunciato il fallimento di LawBreakers, la software house Boss Key Productions guidata da Cliff Bleszinski ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo titolo, Radical Heights. Il suo debutto su Steam ha fatto registrare un numero di giocatori di poco superiore a quelli di LawBreakers, un risultato non molto incoraggiante per il team.

Al momento il gioco occupa la posizione numero 32 nella classifica dei titoli più giocati sulla piattaforma di Valve, con un picco massimo di 8500 giocatori connessi simultaneamente. Un numero abbastanza grande da superare il picco di 7500 fatto registrare da LawBreakers lo scorso luglio, ma non molto incoraggiante se si pensa che il vero obiettivo di Boss Key Productions era quello di attrarre con il suo nuovo titolo i milioni di utenti stregati dalla magia di PUBG e Fortnite. Due titoli che vanno considerati i veri re del genere, e che vantano un supporto continuo e concreto da parte delle rispettive software house.

A dare una mano per spingere la popolarità del nuovo battle royale free to play ci hanno pensato anche gli streamer, grazie ai quali Radical Heights è risultato il secondo gioco più visto in assoluto questo martedì con 120.000 spettatori; i commenti negativi e le recensioni non proprio entusiaste però non hanno tardato ad arrivare, sia da parte degli utenti che degli spettatori, cosa che non dipinge di certo un futuro brillante per il gioco nel suo stato attuale.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo gioco? Secondo voi è veramente colpa di PUBG se LawBreakers ha fallito?