Debutto PS5: Bloomberg sulla presentazione degli obiettivi del prossimo anno fiscale Sony

Nel corso della giornata odierna, venerdì 14 febbraio, un report pubblicato da Bloomberg ha rapidamente attirato l'attenzione dell'intera community videoludica.

All'interno di quest'ultimo si riportavano infatti presunte indiscrezioni legate al possibile prezzo di PS5, oltre che al futuro lancio di un PlayStation VR 2. Nel report sono inoltre presenti alcuni riferimenti in merito alla presentazione delle prospettive commerciali legate al settore gaming per quanto riguarda il prossimo anno fiscale di Sony. Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti anonime, il CFO Hiroki Totoki avrebbe in passato condiviso le proprie personali aspettative sulle tempistiche previste per la presentazione di queste ultime, indicando che la procedura non sarebbe stata differente da quella adottata dalla Compagnia nel "recente passato". Questo, prosegue Bloomberg, significherebbe che tali indicazioni potrebbero essere attese "intorno alla fine di aprile".

Come di consueto quando si tratta di rumor e voci di corridoio, vi invitiamo ad interpretare quanto riportato con particolare e dovuta cautela. Non si tratta infatti di informazioni ufficiali, ma di presunte indiscrezioni che, in quanto tali, potrebbero rivelarsi in toto od in parte errate. Per scoprire con certezza ciò che Sony ha in mente per la presentazione ed il lancio di PlayStation 5, non possiamo fare altro che attendere dichiarazioni direttamente dal colosso videoludico.