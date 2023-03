DecaPolice, un concept differente dalle origini: doveva essere l'erede di Professor Layton

I primi mesi di questo 2023 ricco di grandi produzioni in arrivo sono stati caratterizzati, tra le tante cose, dall'annuncio della nuova IP JRPG cyberpoliziesco di Level-5 DecaPolice. Il nuovo titolo, alla cui firma viene riportato il nome di una grande software house conosciuta a livello internazionale, ha sin da subito attirato l'attenzione.

Per quanto non vi siano molte informazioni sul nuovo gioco a sfondo poliziesco, sappiamo che esso è una realtà a sé stante. Però, all'inizio doveva essere tutt'altro: come sottolineato dalla stessa Level-5 durante un'intervista con Famitsu, il mystery/action game DecaPolice doveva essere l'erede del Professor Layton. Tuttavia, il prosieguo dei lavori sulla ventura esperienza hanno portato ad un cambio di rotta nel processo creativo.

In corso d'opera, infatti, si è deciso di rendere DecaPolice un progetto a sé stante, mantenendo intatta la struttura dell'universo della grande serie videoludica di Level-5, nonostante vi siano grandi piani per essa: come sappiamo dall'ultimo Nintendo Direct, è in arrivo il nuovo Professor Layton and the New World of Steam su Nintendo Switch.

"Credo che la ragione per cui Professor Layton sia una serie così popolare è perché solletica la curiosità intellettuale degli adulti. Il punto di partenza per questo progetto era che se avessimo potuto combinare l'esperienza di Level-5 con la creazione degli RPG con l'immagine di un mistero narrativo, sarebbe stato interessante", dichiara Akihiro Hino, il presidente di Level-5.

Una prima strategia di marketing prevedeva l'associazione dei due progetti, rendendo l'ultimo lavoro in arrivo l'erede della saga popolare. Dall'intervista con Famitsu emergono però ulteriori dettagli, a partire dai tempi relativi alla creazione della nuova IP: Level-5 ha lavorato a DecaPolice per circa tre anni e lo sviluppo è andato di pari passo con Megaton Musashi. A questo punto non ci resta che attendere l'arrivo di DecaPolice, il cui lancio è previsto per quest'anno su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.