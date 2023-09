DecaPolice: ecco il Concept Image e il Playable Guide trailer del poliziesco di Level-5

Avete sincronizzato gli orologi per i trailer dei nuovi giochi di Level-5? La giornata di oggi è stata alquanto fondamentale per l'azienda, soprattutto nell'ottica di una seconda metà di settembre che fa rima con "Tokyo Games Show". In occasione del periodo alle porte della fine del mese, Level-5 ha rilasciato alcuni nuovi trailer dei suoi giochi.

Tra quelli presentati dall'azienda in data odierna troviamo anche i brevi filmati dedicati a DecaPolice: la software house ha pubblicato da poco il Concept Image Trailer ed il Playable Guide Trailer di DecaPolice. Il poliziesco in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4 nel corso del 2023 sarà incentrato sulla figura di Harvard, un detective principiante che darà la caccia ai criminali spostandosi tra il mondo virtuale ed il mondo reale.

Non vi sono ancora certezze su quando uscirà DecaPolice ma, nel tentativo di ingannare il tempo dell'attesa, Level-5 ha rilasciato due nuovi trailer che permettono agli utenti di immergersi nel contesto di un open world che avrà tanto da offrire in termini ludici e non solo. Qualora foste interessati a conoscere maggiori dettagli su quanto pubblicato dalla software house nella giornata di oggi, in allegato alla notizia troverete il Concept Image Trailer ed il Playable Guide Trailer del titolo. Siete pronti a questa nuova grande avventura targata Level-5?