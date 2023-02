Decapolice è la nuova IP di Level-5: il JRPG cyberpoliziesco arriva nel 2023

Il calendario delle uscite videoludiche in programma per la prima metà dell'anno appare decisamente più affollato dopo i numerosi annunci del Nintendo Direct di febbraio.

Tra la data di lancio di Disney Illusion Island, Pikmin 4 e Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, ha ad esempio trovato spazio anche il reveal di una nuova IP. Direttamente dal Giappone, il team di Level-5 ha infatti presentato il primo trailer di Decapolice. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato alza il sipario sulla produzione.



L'avventura si presenta come un JRPG a sfondo poliziesco, ambientato a cavallo tra realtà e mondo digitale. Dopo Ni no Kuni e Fantasy Life, Level-5 porta il suo caratteristico stile anime in un nuovo contesto, per seguire le indagini condotte da Harvard, detective alle prime armi. In una città futuristica dalla struttura open-world, il protagonista di Decapolice dovrà raccogliere indizi, formulare ipotesi e dare la caccia a un pericoloso hacker. Il cyberpoliziesco non ha ancora una data di uscita, ma Level-5 promette un lancio del gioco nel corso del 2023.

Annunciato nel corso del Nintendo Direct, Decapolice approderà su Nintendo Switch, ma non solo. È infatti già stata confermata una versione del gioco destinata a PlayStation 4 e PlayStation 5.