Decay of Logos: l'avventura ispirata a Dark Souls e Zelda BOTW esce a fine agosto

Gli sviluppatori indipendenti di Amplify Creations e i vertici del publisher britannico Rising Star Games pubblicano un video gameplay di Decay of Logos per annunciare la data di uscita su PC e console del loro nuovo titolo fantasy ispirato a Dark Souls e Zelda BOTW.

Stando a quanto specificato nel trailer che campeggia a inizio articolo, Decay of Logos arriverà su PS4 il 27 agosto, su Nintendo Switch il 29 agosto e infine su PC (Steam) e Xbox One il 30 agosto. La nuova proprietà intellettuale del team portoghese di Amplify Creations ci calerà nei panni di una giovane guerriera mossa da un inesauribile spirito di vendetta. Osservando con attenzione le scene di gioco immortalate nel nuovo video, è impossibile non notare i forti rimandi a Breath of the Wild e ai soulslike di From Software nell'approccio free roaming dell'avventura e nelle dinamiche legate al sistema di combattimento all'arma bianca.

Il successo e l'influenza esercitata dall'ultimo capitolo di The Legend of Zelda e dall'iconica serie di Dark Souls, d'altronde, sono testimoniati dai sempre più numerosi progetti che si rifanno, con diverse gradazioni di sfacciataggine che vanno dai semplici omaggi al plagio vero e proprio, alle due esperienze fantasy di Eiji Aonuma e Hidetaka Miyazaki.

Di recente, ad esempio, la community di appassionati ha accolto con stupore la trasposizione occidentale e l'approdo su PS4 di Genshin Impact, un titolo accusato di essere un clone di BOTW, e Bleak Faith Sorsaken, un "piccolo Dark Souls" realizzato quasi per scherzo da un singolo sviluppatore ma divenuto presto un caso mediatico per il grande numero di adesioni (tradotte in circa 32.000 dollari di finanziamenti in crowdfunding) ricevute su Kickstarter dalla campagna di raccolta fondi lanciata per assicurarne la prosecuzione del progetto.