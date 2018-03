Decay of Logos: un nuovo fantasy RPG in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Nella giornata di oggi,ha annunciato l'arrivo di, un nuovo fantasy RPG in dirittura d'arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Decay of Logos, sviluppato dalla software house portoghese Amplify Creations, è un gioco di ruolo d'azione in terza persona, che permetterà ai giocatori di vivere le avventure di una giovane ragazza in cerca di vendetta. Il titolo presenta numerosi equipaggiamenti, un sistema di level-up, ed un combat system tattico e punitivo, mentre la mappa sarà interconnessa e ricca di segreti da scoprire. Gli avventurieri avranno anche modo di familiarizzare con l'arcano lore attorno a cui gravita la struttura narrativa del gioco.

Decay of Logos uscirà durante l'autunno su PC, PS4, Xbox One e Switch. Rispettivamente in cima e in calce alla notizia trovate il primo trailer e una galleria di immagini.