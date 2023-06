Deceit 2: l'horror ispirato ad Among Us in Unreal Engine 5 è disponibile in Beta su PC

Uno dei tanti prodotti mostrati sul palco del Future Games Show è Deceit 2, un horror multiplayer che promette partite ricche di tensione e momenti di puro terrore.

Il gioco è interamente in prima persona e prevede che un gruppo formato da un massimo di nove giocatori si aggiri per un vecchio manicomio abbandonato in cui viene tenuto prigioniero da un giocatore che interpreta il ruolo del Game Master e che è intenzionato a completare un rituale occulto. In mezzo ai giocatori ce ne saranno due infetti, i quali rispondono ai comandi del Game Master e ostacoleranno in tutti i modi la fuga degli altri membri del gruppo. Ovviamente ci sarà una forte interazione fra i giocatori, che potranno decidere di far fuori i membri del gruppo di cui sospettano prima che possano diventare troppo forti.

Si tratta quindi di un multiplayer asimmetrico con una forte componente sociale in stile Among Us. Il gioco, che gira in Unreal Engine 5, può essere già provato su Steam grazie ad una fase di test che si estenderà fino al prossimo 12 giugno 2023. Per quello che riguarda invece la data d'uscita, il gioco arriverà entro la fine dell'anno su PC, PlayStation e Xbox.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il nuovo story trailer di Layers of Fear, altro horror di prossima uscita.