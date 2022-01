Decentraland: quanto costa un terreno nel Metaverso?

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo proposto un approfondimento su quello che è l'attuale valore ddi MANA, ovvero la valuta attorno alla quale ruota il sempre più popolare Metaverso di Decentraland. Oggi andremo invece alla scoperta del prezzo dei terreni, uno degli oggetti più desiderati dagli utenti della piattaforma.

In questo Metaverso, infatti, ai giocatori è concessa la possibilità di acquistare asset, compresi pezzi di terreno digitale e di rivenderli o metterli all'asta su rete Ethereum. La mappa di gioco è riconducibile di fatto a una griglia e sul marketplace ufficiale del gioco esiste una pagina dedicata esclusivamente ai terreni in vendita, i quali sono divisi in Parcel ed Estate: i primi sono singoli lotti e hanno solitamente un prezzo inferiore per via delle dimensioni ridotte, i secondi sono invece agglomerati di due o più lotti che, per ovvie ragioni, hanno un costo molto più elevato.

Mentre vi stiamo scrivendo questo approfondimento sul prezzo dei terreni in Decentraland, il Parcel con il prezzo più basso in vendita è di 4288 MANA, cifra che corrisponde a 13936 dollari secondo l'attuale quotazione di un singolo token, ovvero di 3,25 dollari per un MANA. Va però precisato che l'andamento del mercato è in continuo divenire e nei prossimi giorni il costo minimo di un terreno virtuale nel Metaverso potrebbe sia aumentare a dismisura che crollare. Non a caso, nella nostra ultima disamina il prezzo più basso era di 3447 MANA, sebbene il valore della moneta fosse più elevato e dunque le cifre in dollari molto vicine.