Decentraland: quanto vale un Mana da spendere nel Metaverso?

Come vi abbiamo già svelato di recente, Decentraland sta avendo un enorme successo grazie alla sempre maggiore diffusione dei Metaversi e dei prodotti che si basano sulle blockchain. Ma quanto costa la valuta necessaria per fare acquisti all'interno di questo mondo?

La valuta di Decentraland prende il nome di Mana, la quale non è altro che un un token Ethereum con cui gli utenti possono effettuare transazioni all'interno del Metaverso. Tra i possibili acquisti in Decentraland troviamo quello di terreni virtuali, sebbene nel gioco sia possibile accaparrarsi anche altri tipi di bene sempre spendendo i Mana. Prima di procedere con un investimento nel gioco, però, sarebbe bene informarsi e comprendere il valore di questa valuta virtuale per capire meglio quale sia l'effettivo costo di qualsiasi bene si stia per acquistare.

Il valore di una singola unità di Mana ha un valore pari a 2,92 euro. Occorre però precisare che tale valore è in continuo divenire, dal momento che l'andamento del mercato varia anche più volte nello stesso giorno. Basta infatti osservare il valore avuto in passato dal Mana per notare come vi sia stato un picco di 5,27 euro tra novembre e dicembre 2021 per poi calare nuovamente e, tra alti e bassi, stabilizzarsi su circa 3 euro.

