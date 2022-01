Decentraland: il Metaverso si aggiorna con la nuova sezione My Store

Nel corso delle ultime ore è stato aggiornato con una nuova ed interessante funzionalità Decentraland, il particolare Metaverso in continua crescita nel quale è possibile persino acquistare un terreno.

L'ultimo post pubblicato sul sito ufficiale del Metaverso annuncia l'arrivo del menu My Store, il quale va ad arricchire l'interfaccia di Decentraland. Grazie a questo nuovo menu, gli utenti potranno svolgere una serie di attività extra che gli consentiranno di semplificare alcuni aspetti relativi alla gestione dei contenuti di proprietà. Sfruttando My Store, infatti, agli utenti non sarà solo concesso di gestire molto facilmente tutti i contenuti del loro portafoglio virtuale (terreni, oggetti indossabili e nomi), ma anche di valutare l'andamento dei contenuti che hanno creato. Il team di sviluppo promette infatti un'interfaccia chiara in cui vengono segnalati dati relativi agli introiti e persino di personalizzarne alcuni aspetti.

Sembra quindi che il crescente interesse nei confronti di questo Metaverso stia spingendo gli sviluppatori a supportarlo sempre di più con nuove funzionalità e non è da escludere che questo sia solo uno degli update in arrivo prossimamente. A tal proposito, vi ricordiamo che Decentraland si prepara ad accogliere il supporto VR.