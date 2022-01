Decentraland: il Metaverso si prepara ad accogliere il supporto VR

Sebbene Decentraland sia già un Metaverso da record e soprattutto in continua espansione, una delle più gravi mancanze è rappresentata dall'assenza di supporto al VR. Sembra però che qualcosa si stia muovendo e che presto i giocatori potranno immergersi totalmente nel Metaverso.

La possibilità di esplorare il Metaverso di Decentraland in realtà virtuale è una funzionalità attualmente in sviluppo. Si tratta infatti di un progetto della community finanziato dalla DAO e che coinvolge più di un team di sviluppo. Al lavoro sull'introduzione al supporto della VR in Decentraland stanno infatti lavorando Byldr e tre delle software house partner, ovvero VeeRuby Technologies, AppVolks LLC e XR Dev Studio. Il progetto dovrebbe essere completato nel giro di sei mesi e, a meno che non vi siano particolari problemi, seguirà un iter ben preciso. Tra gennaio e febbraio verranno gettate le basi dello sviluppo, tra marzo ed aprile si inizierà ad introdurre il supporto al VR in un numero limitato di funzionalità di Decentraland e nelle fasi finali, ovvero tra maggio e giugno, verrà lanciato in fase di test il servizio. Insomma, se tutto andrà secondo i piani inizieremo già a parlare della realtà virtuale in Decentraland tra un paio di mesi, per poi vedere qualcosa di più concreto nel corso dell'estate 2022.

Nel frattempo, in calce trovate un interessante sneak peek del sistema di interazione con il mondo di gioco e ricordiamo che sempre più aziende stanno investendo in questo titolo, fra tutte la casa d'aste Sotheby's e, a margine del CES 2022, anche Samsung ha inaugurato lo spazio 837X su Decentraland.