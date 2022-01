Decentraland: il Metaverso dei record non smette di crescere, ecco i successi del 2021

La crescita esponenziale di The Sandbox e degli altri Metaversi videoludici basati sulle blockchain sta coinvolgendo, ovviamente, anche Decentraland. Gli sviluppatori della piattaforma virtuale decentralizzata festeggiano il nuovo anno con un'infografica che testimonia, appunto, l'incredibile evoluzione del titolo.

Il 2021 di Decentraland è stato a dir poco eccezionale, a giudicare dai dati condivisi dai gestori di questo microcosmo digitale basato sulle criptovalute e sulle blockchain di Ethereum. Dal 2020 al 2021, ad esempio, i visitatori unici e gli utenti attivi di Decentraland sono passati da quasi 619mila a 8 milioni e mezzo, con una crescita del 1300%.

L'aumento vertiginoso nel numero di utenti connessi al Metaverso NFT di Decentraland ha creato un giro d'affari di 88,5 milioni di dollari, con 2480 nuovi "proprietari terrieri" di una dimensione che conta già 49.623 mappe virtuali, ciascuna con un proprio ecosistema virtuale e delle attività che si svolgono tra i giocatori per creare, sperimentare e monetizzare i propri contenuti NFT, siano essi dei semplici asset grafici o dei complessi progetti artistici come i musei e i numerosi concerti tenuti durante le festività natalizie.

Con queste premesse, è facile ipotizzare una crescita altrettanto sostenuta per Decentraland e gli altri progetti videoludici basati sulle blockchain per tutto il 2022. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle criptovalute di maggior valore del 2021, con tanto di classifica che vede Decentraland in settima posizione con il 4.000% circa di valore guadagnato nel corso dell'ultimo anno dalla sua criptovaluta MANA.