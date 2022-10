Decentraland: solamente 38 utenti popolano giornalmente il metaverso

Decentralend è un progetto che, pur essendo nato diversi anni fa, costituisce ad oggi una delle principali idee legate al popolare e nuovo concetto di metaverso. Inizialmente si credeva che vi fossero le basi per essere un progetto dal successo potenzialmente planetario, eppure non è così.

Ad oggi, infatti, Decentraland conta la presenza di soli 38 utenti giornalmente attivi. Non sono certamente numeri positivi quelli di Decentraland, un progetto dietro la cui progettazione vi sono circa 1,3 miliardi di dollari stanziati per la creazione di un ecosistema digitale e che si è preparato ad accogliere il supporto VR all'inizio del 2022. Tuttavia, non è il solo progetto fallimentare, viste le medesime sorti di The Sandbox.

Il metaverso è ancora in una fase di rodaggio, anche a causa della mancanza di una reale conoscenza del concetto stesso di "metaverso" e della miscredenza attorno alle potenzialità di questo. Dunque, cosa succede al metaverso stesso? Come mai il potenziale di Decentraland, prodotto dalla valutazione di 1 miliardo di dollari, non ha ancora raggiunto il tanto ambito successo planetario?

Stando a quanto dichiarato da DappRadar, il mondo virtuale di Decentraland - incentrato sulla celebre criptovaluta Ethereum - ha registrato un picco d'utenza di soli 38 giocatori nelle ultime 28 ore. Il fallimentare record di Decentraland si potrebbe definire, all'apparenza, un potenziale successo per The Sandbox. Tuttavia, il diretto competitor ha registrato solamente 552 utenti attivi. I dati raccolti da DappRadar non tengono conto delle brevi sessioni effettuate all'interno di questo metaverso, come ad esempio un login per completare eventi o sfide settimanale.

Però, le ulteriori informazioni riportate da DappRadar non fanno ben sperare per il futuro del metaverso: Decentraland ha registrato come picco più alto di sempre soli 675 utenti collegati, mentre per The Sandbox si arriva a 4503 persone connesse in contemporanea. A tal proposito, non sono mancate le dichiarazioni del creative director di Decentraland, Sam Hamilton, che nel corso di una dichiarazione a CoinDesk ha affermato che la media di 8000 utenti giornalieri fosse costituita da individui che "interagivano passivamente con il metaverso", decrescendo sempre più fino all'attuale picco di 38 utenti.

Tuttavia, ciò non è bastato a far diminuire le quotazioni di Decentraland e The Sandobox, le quali si attestano ancora sul miliardo di dollari americani. Decentraland ha introdotto la sezione my store alla fine del mese di gennaio, ma il metaverso è già pronto a sbarcare il lunario, o l'utenza è ancora restia alla potenziale rivoluzione di questo secolo?