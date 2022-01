Decentraland x Samsung 837X: il Metaverso si espande con l'enorme spazio pieno di NFT

Nella cornice mediatica del CES 2022 che ha visto Samsung sposare le blockchain con il supporto agli NFT nelle TV di ultima generazione, i vertici di Decentraland hanno festeggiato l'ingresso nel proprio Metaverso di 837X, un enorme spazio virtuale pieno di token da riscattare e rivendere autonomamente.

Nel presentare 837X, il colosso tecnologico sudcoreano descrive questo nuovo lotto digitale di Decentraland come un Hub creativo che consente ai suoi ospiti di "intraprendere un viaggio in cui la tecnologia unisce arte, moda, musica e sostenibilità ambientale".

Il debutto di Samsung 837X nel Metaverso NFT dei record Decentraland s'accompagna così all'apertura di una struttura virtuale che esporrà opere in un percorso interattivo pieno di missioni da completare per ottenere badge celebrativi da rivendere come non-fungible token.

Il complesso virtuale di Samsung 837X comprende tre esposizioni: il Connectivity Theater consente agli ospiti di conoscere gli ultimi prodotti e le ricerche condotte dalla multinazionale dell'hi-tech, la Sustainability Forest sostiene le attività di riforestazione promosse in tutto il mondo da Samsung e il Customization Stage dà accesso a una vera e propria "sala da ballo" in Realtà Mista che, abbracciando appieno lo spirito del Metaverso di Decentraland, invita gli ospiti a cimentarsi in una serie di attività ricreative realizzate in collaborazione con produttori e DJ internazionali.

Le porte del Samsung 837X rimarranno aperte nel Metaverso di Decentraland per un periodo di tempo limitato: l'azienda sudcoreana intende promuovere la sua visione NFT portando in futuro questo spazio virtuale all'interno di nuovi Multiversi basati sulle blockchain. A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulle blockchain e i videogiochi con NFT.