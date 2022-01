Decine di videogiochi bannati dalle piattaforme in streaming in Cina, facciamo chiarezza

Nei giorni scorsi GamesIndustry.biz ha pubblicato un report rivelando come decine di videogiochi siano stati bannati in Cina dalla piattaforma di streaming BiliBili a causa del tasso di violenza elevato. In realtà le cose non stanno proprio così, come sottolineato da Daniel Ahmad, analista di Niko Partners.

La lista dei giochi bannati dalle trasmissioni in streaming in Cina include titoli come Sleeping Dogs, Outlast, Yakuza, The Elder Scrolls, Dead Space, Dark Souls, Back 4 Blood, Hitman, Dead or Alive, Tomb Raider, The Witcher 3 e tanti altri, oltre a tutti i videogiochi vietati ai minori di 18 anni.

In realtà, come sottolinea Ahmad, molti di questi titoli sono stati bannati nel paese da almeno dieci anni non per il tasso di violenza (in lista sono presenti anche giochi non troppo violenti come Tomb Raider, ad esempio) ma per la mancanza di accordi legati ai diritti per lo streaming.

In Cina ogni gioco deve essere accompagnato da una licenza di vendita e di trasmissione, i diritti per lo streaming però raramente vengono considerati da sviluppatori e publisher e dunque risulta impossibile giocare in streaming con i titoli che non dispongono delle necessarie autorizzazioni.

E' altrettanto vero che otto giochi "nuovi" sono stati bannati dai siti di streaming cinesi, tra questi figura anche Back 4 Blood e i motivi possono essere tanti, tra cui contenuti violenti, contenuti politici o in generale scomodi e non adatti alla trasmissione diretta ad un vasto pubblico.