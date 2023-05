Deck Nine Games e i tagli al personale: alcuni capi si dimettono per salvare i dipendenti

Non fa mai piacere parlare di licenziamenti, soprattutto quando coinvolgono numerosi sviluppatori. Nel corso delle ultime ore stanno infatti emergendo nuovi dettagli sui grossi tagli al personale che riguardano il team Deck Nine Games, conosciuto ai più per aver creato Life is Strange e per essere al lavoro sul gioco ufficiale di The Expanse.

In seguito alle notizie degli scorsi giorni che segnalavano il licenziamento di tantissimi sviluppatori di basso e medio livello, emerge a che un altro particolare molto triste relativo alla vicenda. Stando alle testimonianze di una narrative designer, Elizabeth Ballou, si sono dimessi anche alcuni lead del team di sviluppo con l'obiettivo di limitare i licenziamenti dei loro colleghi di livello inferiore. Questi capi hanno giustificato il loro licenziamento volontario dichiarando che un lead ha l'obiettivo di proteggere i suoi dipendenti fino alla fine e che questa decisione è stata quindi presa al fine di salvare il loro posto di lavoro.

Da ciò che emerge grazie ai post che alcuni sviluppatori hanno condiviso sui loro account social personali, grazie a questo generoso gesto di alcuni membri del team è stato possibile contenere i danni e portare il numero di licenziamenti a 30.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se vi saranno ulteriori tagli al personale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Life is Strange True Colors.