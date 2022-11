Deck Nine dopo Life is Strange True Colors: il team assume per il nuovo gioco

Deck Nine sembra già pienamente immersa nello sviluppo del suo prossimo gioco, che potrebbe essere un nuovo episodio di Life Is Strange. A suggerirlo sono alcuni dettagli presenti negli annunci di lavoro diffusi dall'azienda, alla ricerca di nuovo personale per portare avanti il suo futuro progetto.

Nello specifico, tra le posizioni offerte, Deck Nine vuole trovare anche un Lead Programmer che lavorerà a "un'avventura single player AAA non ancora annunciata". E' richiesta inoltre esperienza con l'Unreal Engine, il motore grafico alla base di Life Is Strange, oltre ad avere conoscenza degli hardware di attuale generazione, dunque PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Sebbene manchi ancora la conferma definitiva, le descrizioni lasciano intendere che Deck Nine stia lavorando al prossimo Life Is Strange, previsto con tutta probabilmente soltanto su PC e le più recenti piattaforme Sony e Microsoft. Non è comunque da escludere che possa trattarsi anche di un progetto basato su un'IP inedita che possa comunque condividere lo stile delle precedenti opere a tema Life Is Strange della software house, che ha posto la firma su Before The Storm, True Colors e la Remastered Collection.

Negli scorsi mesi il team americano del Colorado ha in ogni caso confermato che il prossimo Life Is Strange non sarà diviso ad episodi come accaduto con i primi giochi della serie, dunque il nuovo progetto in cantiere sarà un prodotto fatto e finito non appena verrà pubblicato. Ricordiamo inoltre che Deck Nine sta sviluppando The Expanse A Telltale Series, la cui uscita è prevista per l'estate 2023.