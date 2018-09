Deck Nine: lo studio di LIS Before the Storm al lavoro su un nuovo gioco con Square Enix

Dopo il successo riscosso da Life is Strange: Before the Storm, Square Enix ha deciso di prolungare la partnership con lo sviluppatore Deck Nine Games, confermando la realizzazione di un nuovo gioco non ancora annunciato.

Lee Singleton, direttore di Square Enix External Studios, ha spiegato che la partnership di Square Enix con Deck Nine Games "ha avuto un grande successo" grazie a Before the Storm, sottolineando che "l'opportunità di lavorare con Deck Nine a un nuovo progetto è stata una decisione facile."

Il publisher si è limitato a confermare l'esistenza di un nuovo gioco in sviluppo presso gli studi di Deck Nine Games, senza fornire ulteriori dettagli sul progetto. Al momento, dunque, non sappiamo dirvi se il gioco in questione sarà ambientato nell'universo di Life is Strange, o se si tratterà di una nuova IP completamente inedita.

In vista del nuovo progetto, intanto, Deck Nine Games ha iniziato ad espandere il team dello studio con nuovi membri, mettendosi alla ricerca di un direttore creativo e di altri collaboratori. Per saperne di più sul nuovo gioco degli autori di Life is Strange: Before the Storm non rimane che attendere ulteriori informazioni da Square Enix e Deck Nine.

Voi cosa vi aspettate? Vi era piaciuto Before the Storm?