Deck13, autori di The Surge si espandono: studio a Montreal e nuova IP in arrivo

Focus Home Interactive ha confermato di aver aperto un nuovo studio situato a Montreal, in Canada, dedicato a Deck13, la software house autrice del primo Lords of the Fallen e dei due capitoli di The Surge.

La casa di sviluppo tedesca specializzata in souls-like potrà contare sul supporto del nuovo studio aperto in Canada in vista della realizzazione di una IP completamente originale, attualmente prevista al lancio per il 2022.

"Deck13 Studio Montreal ci permetterà di rafforzare le nostre conoscenze e integrare nuove visioni, culture e know-how che porteranno senza dubbio lo studio a compiere il suo prossimo passo in avanti", ha dichiarato Mathias Reichart, managing director di Deck13.



"Questa sussidiaria è il simbolo del nostro desiderio di integrare nuovi talenti e competenze, e dimostra i nostri alti standard e la nostra determinazione nel cercare sempre qualità e innovazioni che ci consentiranno di offrire esperienze uniche ai giocatori", è invece stato il commento del management board chairman di Focus Home Interactive, Christophe Nobileau.



Stando all'annuncio, dunque, Deck13 non si trova attualmente al lavoro su The Surge 3, né tantomeno su Lords of the Fallen 2 che è stato affidato alle mani di CI Games. Chissà se si tratterà di un nuovo souls-like o se invece la casa di sviluppo deciderà di virare verso altri generi.