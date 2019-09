Deck13 svela le opzioni grafiche di The Surge 2 su PS4 Pro e Xbox One X

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale del soulslike sci-fi The Surge 2, e così i curatori dei profili social della software house tedesca approfondiscono la questione delle migliorie grafiche previste per le versioni del titolo fruibili su console mid-gen, ossia PS4 Pro e Xbox One X.

In base alla semplice ma incisiva infografica pubblicata su Twitter dai ragazzi di Deck13, la loro prossima avventura ruolistica potrà essere affrontata sulle console di punta di Sony e Microsoft con due distinte opzioni grafiche.

La prima opzione andrà a privilegiare la risoluzione e permetterà agli emuli dell'eroe cibernetico di The Surge 2 di giocare in 4K con un framerate massimo di 30fps: è bene precisare che il target dei 4K non sarà nativo ma verrà raggiunto da Deck13 solo attraverso l'upscaling, con conseguenze in termini di definizione e di nitidezza dell'immagine a schermo che potremo valutare attentamente solo in sede di recensione e, patch day-one permettendo, a lancio avvenuto.

Per quanto riguarda l'ultima opzione disponibile per chi giocherà a The Surge 2 in modalità "performance", gli autori tedeschi ci informano che sarà necessario limitare la risoluzione massima ai 1080p dello standard Full-HD per poter raggiungere i 60 frame al secondo.

In attesa di ammirare le video analisi comparative tra le due versioni per console mid-gen del nuovo soulslike di Deck13 e, ovviamente, i raffronti grafici con le restanti versioni PC e console, vi ricordiamo che The Surge 2 sarà disponibile a partire dal 24 settembre.