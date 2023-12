Deck13 svela Project Foxtrott: girerà su Unreal Engine 5 e uscirà nel 2026

Dopo aver pianificato la Roadmap 2024 di Atlas Fallen, le alte sfere di Deck13 Interactive riguadagnano i social per annunciare ufficialmente Project Foxtrott, un videogioco di ultima generazione in sviluppo su Unreal Engine 5.

La software house che ha dato origine all'IP di Lords of the Fallen riferisce di infatti di aver appena ricevuto un sovvenzionamento di oltre 5 milioni di euro dal Ministero degli Affari Economici tedesco per la realizzazione, appunto, di un nuovo videogioco basato su Unreal Engine 5 dal nome provvisorio di Project Foxtrott.

La prossima esperienza interattiva degli autori teutonici, presumibilmente, rimarrà nel solco tracciato dal primo Lords of the Fallen e da opere come The Surge e Atlas Fallen: dovrebbe perciò trattarsi di un action ruolistico a tinte soulslike con una componente free roaming.

L'adozione dell'ultimissima versione del motore grafico multipiattaforma di Epic Games, inoltre, dovrebbe consentire a Deck13 di attingere ai poliedrici strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per restituirci a schermo un comparto grafico ai limiti del fotorealismo.

Il lancio di Project Foxtrott è previsto indicativamente nel 2026 su una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata ma che, supponiamo, andrà ad abbracciare tutti i sistemi di attuale generazione, ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni da parte di Deck13 e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Atlas Fallen, l'action RPG tra combattimenti e surf sulle dune.