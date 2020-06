Deck13, da The Surge a Lords of the Fallen: il team acquisito da Focus Home Interactive

Il nuovo report finanziario pubblicato dai vertici di Focus Home Interactive ha portato con sé alcune novità alquanto inaspettate, tra cui la notizia della prima acquisizione da parte del gruppo francese.

Il team prescelto dalla compagnia per il proprio programma di ampliamento è stato Deck13. La software house tedesca è nota al pubblico per diverse produzioni, tra le quali possiamo citare The Surge e The Surge 2. Nel corso del 2014, inoltre, i suoi sviluppatori hanno portato sul mercato Lords of the Fallen, soulslike del quale è attualmente in corso di realizzazione un sequel. Scomparso dai radar videoludici per diverso tempo dopo l'annuncio, recentemente il team ne ha riconfermato l'esistenza, rendendo noto che Lords of the Fallen 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X, oltre che su PC. Al momento, il gioco non ha una specifica finestra di lancio.



Contestualmente all'annuncio, Focus Home Interactive ha confermato la volontà di espandere le IP sulle quali impegnarsi da qui al 2022, con l'acquisizione di Deck13 che rappresenta un primo importante passo in questa direzione. Il publisher ha inoltre dichiarato una forte crescita nel corso dell'ultimo anno fiscale, trainata da diverse produzioni, tra le quali sono state apertamente citati World War Z, Greedfall e A Plague Tale: Innocence.