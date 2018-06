Deep Down: Capcom rinnova il marchio fino al 2020, il gioco è ancora in fase di sviluppo?

Dopo la primissima presentazione nel febbraio 2013, di Deep Down si sono definitivamente perse le tracce e da ormai quasi quattro anni non si hanno notizie di alcun tipo sul gioco. Capcom<&b> ha più volte rinnovato il marchio e una nuova estensione è avvenuta oggi presso lo United States Patent and Trademark Office.

Per Deep Down si tratta della seconda e ultima estensione, il publisher ha tempo fino al 20 giugno 2020 per poter pubblicare il gioco con questo nome, trascorso il periodo indicato il marchio non apparterrà più a Capcom e la casa di Osaka non potrà registrarlo o rinnovarlo nuovamente. Accolto calorosamente dopo la prima apparizione nel 2013, Deep Down è assente dai nostri schermi dal Natale del 2014, quando venne pubblicato un set di screenshot ufficiali, da allora il silenzio è calato sul progetto, nonostante le rassicurazioni della compagnia sul fatto che il progetto sia ancora in fase di lavorazione.

Difficile al momento ipotizzare quali siano i piani di Capcom, in passato voci volevano Deep Down cancellato a favore di un nuovo Dragon's Dogma mentre altre fonti parlano di un gioco pesantemente modificato rispetto a quanto visto fino ad oggi, poichè il primo prototipo non avrebbe soddisfatto le aspettative della compagnia. Che Deep Down possa essere una delle sorprese di Capcom per l'E3 2018, insieme al tanto rumoreggiato Devil May Cry 5? Lo scopriremo tra pochi giorni...