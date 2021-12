Che fine ha fatto Deep Down di Capcom? Scomparso dopo l'annuncio del 2013

Vi ricordate di Deep Down? Sono passati quasi nove anni da quando Capcom lo mostrò per la prima volta al pubblico, in occasione del reveal mondiale di PlayStation 4. Da allora, però, si sono perse completamente le sue tracce. Che fine ha fatto Deep Down e, soprattutto, è ancora in sviluppo?

Molto difficile dare una risposta a tali quesiti, considerato il silenzio assoluto di Capcom, che nel 2020 ha tuttavia rinnovato il marchio di Deep Down un'altra volta. Nessuna novità ha però fatto seguito al rinnovo dei diritti da parte della casa giapponese. Persino Shawn Layden non sa he fine ha fatto Deep Down: a domanda precisa emersa nel corso di un'intervista con Jason Schreier di Bloomberg, l'ex presidente di SIE Worldwide Studios si è limitato a dire di "non avere idea" sulla sorte del gioco.

Deep Down, come detto, venne mostrato per la prima volta il 20 febbraio 2013 durante il PlayStation Meeting volto a presentare PS4 ed i suoi primi giochi in sviluppo. Il trailer fece colpo sui giocatori grazie ad un comparto tecnico di tutto rispetto realizzato con il Panta Rhei, nuovo motore grafico di Capcom che avrebbe dovuto sostituire il vecchio MT Framework. Neanche a farlo apposta, anche il Panta Rhei è scomparsa nel nulla, con la casa di Osaka che ha continuato non solo ad utilizzare l'MT Framework, ma creando poi l'acclamato RE Engine.

Il titolo è stato protagonista anche del Tokyo Game Show 2013, dove l'allora producer Yoshinori Ono confermò che sarebbe stato un titolo free-to-play incentrato sul multiplayer. Un primo periodo d'uscita era stato inoltre fissato per il 2014, ovviamente saltata. In quell'anno è anche in parte del 2015 arrivano comunque nuovi trailer ed aggiornamenti che assicurano come lo sviluppo stia procedendo regolarmente e che, anzi, il progetto sia diventato anche più grande rispetto ai piani iniziali.

Ma dal 2015 in poi, Deep Down sparisce nel nulla, con il sito ufficiale che non viene più aggiornato e senza più alcuna dichiarazione o nuove immagini al di fuori di ripetuti rinnovi del marchio da parte di Capcom. Nel 2019, Ono conferma che il gioco non è stato abbandonato nonostante la lunghissima assenza. Tuttavia, con l'addio del producer alla compagnia nel 2020, il futuro di Deep Down appare ancora più oscuro ed incerto.

Bisogna precisare che Capcom non ha mai confermato ufficialmente la cancellazione di Deep Down, che quindi potrebbe ancora esistere in qualche forma. Ma se da un lato rimane una flebile speranza che il gioco possa vedere finalmente la luce, non è da escludere che, prima o poi, l'annuncio definitivo di uno stop ai lavori possa davvero arrivare.