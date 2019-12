Deep Down potrebbe essere diventato una esclusiva PS5?

Nella giornata di ieri VGC ha lanciato un rumor su Deep Down, affermando che il gioco è stato molto vicino all'essere completato, non è chiaro però se il progetto sia stato definitivamente cancellato oppure solamente accantonato. Una ipotesi rilancia questa seconda possibilità.

Secondo SegmentNext è probabile che Deep Down sia ora diventato una esclusiva PlayStation 5 e che Capcom abbia lavorato in silenzio in questi anni con l'obiettivo di portare il gioco sulla prossima console Sony (magari già al lancio, aggiungiamo noi) dopo essersi resa conto che la visione originale sarebbe stata troppo limitata dall'hardware di PlayStation 4.

Il sito ricorda i numerosi rinnovi del marchio in questi anni (la prima presentazione di Deep Down risale al 2013) e le persole di Yoshinori Ono, il quale ha affermato recentemente che "Capcom non si è ancora arresa con Deep Down", segno evidente della volontà di continuare a investire in questo progetto.

Si tratta però solamente di speculazioni e non ci sono certezze a riguardo, Deep Down è sparito dai riflettori da molti anni e il sito ufficiale non viene aggiornato addirittura dal 25 dicembre 2014, data di pubblicazione dei più recenti screenshot. Deep Down potrebbe rinascere nel 2020? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.