Deep Down: il gioco Capcom sarà riannunciato al Tokyo Game Show 2019?

Pur avendo raccolto consensi e suscitato l'interesse di moltissimi giocatori al suo annuncio risalente al febbraio del 2013, Deep Down, action-RPG di Capcom previsto inizialmente su PlayStation 4, è completamente sparito dai radar da ormai svariati anni.

I motivi del prolungato silenzio della compagnia di Osaka non sono mai stati resi noti, e tutto ciò che sapevamo fino ad oggi è che il marchio di Deep Down sarebbe scaduto nel 2020, salvo ulteriori rinnovi da parte del publisher nipponico.

A riaccendere però le speranze, ecco un nuovo trademark registrato da Capcom: Shinsekai: Into the Depths è il titolo di un prodotto non ancora presentato dalla compagnia, che però sembrerebbe rimandare proprio a quello di Deep Down. A destare i maggiori sospetti è il sottotitolo "Into the Depths", tematicamente molto vicino al nome del "vaporware" per PS4.

Interessante inoltre notare come il nuovo trademark sia apparso online proprio a pochi giorni dall'inizio del Tokyo Game Show 2019: che la fiera nipponica sia il luogo adatto per far riemergere il nome di Deep Down in una veste completamente rinnovata?

Naturalmente vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele, dal momento che per il momento si tratta di semplici rumor e speculazioni. Certamente, dovesse davvero riproporre Deep Down, Capcom farebbe felici diversi utenti che all'annuncio del gioco rimasero estremamente impressionanti dal potenziale che sembrava permeare il progetto action-RPG.