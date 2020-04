Deep Down: nuovi rumor suggeriscono che il GDR era quasi pronto prima di essere cancellato

La redazione di VideoGamesChronicle torna a parlare di Deep Down per condividere nuove indiscrezioni sull'ambizioso progetto ruolistico di Capcom annunciato all'inizio di questa generazione di console, salvo poi abbandonarne lo sviluppo e relegarlo nel girone dantesco dei vaporware.

Nel riassumere tutte le ultime voci di corridoio riguardanti Resident Evil 8 e il futuro della serie horror di Capcom, il caporedattore di VGC Andy Robinson ha ripercorso gli eventi ricordando che "nel 2013 la compagnia giapponese ha annunciato il dungeon crawler Deep Down, tuttavia diverse fonti anonime hanno recentemente indicato a VGC che il titolo è stato accantonato nonostante fosse in uno stadio di sviluppo davvero molto avanzato, era quasi prossimo alla conclusione".

Le ultime affermazioni di Robinson si riallacciano inevitabilmente alle indiscrezioni circolate in questi mesi sullo sviluppo e sulla cancellazione di Deep Down, adducendo tra le cause di questa dolorosa decisione una qualche "divergenza di vedute" tra i diversi membri del team di sviluppo incaricati di dare vita a questo promettente action GDR dalla grafica estremamente realistica. Eppure, solo pochi mesi fa Yoshinori Ono ha spiegato di non essersi ancora arreso con Deep Down, e di voler in qualche modo finalizzare lo sviluppo del titolo per garantirne l'approdo su PS4 e, presumibilmente, su PC e Xbox One.