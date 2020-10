Deep Down, che fine ha fatto il promettente Action RPG? Tutti i dettagli in video!

Presentato al pubblico in occasione del PlayStation Meeting dell'ormai lontano 2013, Deep Down è stato il protagonista di uno sfortunato processo di sviluppo.

In seguito al reveal di una prima tech demo, l'Action RPG si era guadagnato l'attenzione di un'ampia fetta della community videoludica, intrigata dalle potenzialità rivelate da questo primo assaggio della nuova IP Capcom. Tra atmosfere dark e toni da fantasy medievale, Deep Down si affermava rapidamente tra i titoli meritevoli di un puntuale monitoraggio. Purtroppo, il destino della produzione si è rivelato essere alquanto amaro e ha avuto il suo epilogo nella cancellazione del gioco.

Diversi rumor hanno nel tempo suggerito che Deep Down era prossimo al completamento, ma che nonostante questo si sia optato per una chiusura del progetto. Nel tempo, tuttavia, Capcom non ha mai del tutto escluso un revival delle produzione e ha condotto una costante azione di rinnovo del marchio di Deep Down. Alcune speranzose ipotesi hanno messo in campo la possibilità che l'avventura dark fantasy possa essere destinata a fare ritorno su PlayStation 5, ma al momento non vi sono certezze in merito.

