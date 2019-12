Deep Down è stato molto vicino a raggiungere la fase finale dello sviluppo

Dopo aver svelato il coinvolgimento di Tatsuya Minami (ex CEO di PlatinumGames) nella produzione del remake di Resident Evil 3, le fonti di VGC rivelano anche un dettaglio riguardo Deep Down, titolo Capcom annunciato nel 2013 e poi scomparso dai riflettori.

Secondo le fonti in questione (anonime, ma che il sito definisce assolutamente affidabili) Deep Down sarebbe stato "molto vicino alla fine dello sviluppo", apparentemente esiste quindi una versione quasi completa del gioco mai mostrata però al pubblico. Non ci sono conferme a riguardo e non è chiaro al momento se Deep Down sia stato cancellato o se il progetto verrà riportato in vita, magari su PS5.

Deep Down è stato annunciato nel febbraio 2013 durante l'evento di presentazione di PlayStation 4, nel corso degli anni però il gioco non è mai stato mostrato pubblicamente e Capcom si è limitata a diffondere una manciata di screenshot, continuando però a rinnovare i diritti per l'utilizzo del marchio.

Recentemente Yoshinori Ono ha dichiarato di nutrire un buon interesse per Deep Down, nonostante il team originale al lavoro sul gioco non esista più, Ono e Capcom non si sono ancora arresi e il producer di Street Fighter in particolare si dichiara molto interessato nel riprendere in mano questo progetto.