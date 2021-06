Deep Insanity è il nuovo progetto crossmediale di Square Enix: gioco, manga e anime

Esattamente come accaduto per il rilancio di Dragon Quest Dai, Square Enix continua a seguire la strada dei progetti crossmediali e annuncia Deep Insanity, serie che vedrà la presenza di un anime, un manga e un videogioco.

Nello specifico Deep Insanity The Lost Child è il nome della serie animata prodotta da Silver Link e che andrà in onda a partire da ottobre in Giappone. Lo staff include nomi come i creatori Makoto Fukami, Norimitsu Kaihou e Etorouji Shiono, il direttore Shin Oonuma, lo screenwriter Kento Shimoyama, il character designer Kazuyuki Yamayoshi ed i musicisti e compositori Fumiyuki Gou e Mirai Kodai Gakudan alla colonna sonora.

Deep Insanity Asylum è invece un videogioco RPG Free to Play (con acquisti in-app) in arrivo a settembre in Giappone su PC (via Steam), iOS e Android. Il gioco può contare su un sistema di progressione in tempo reale, purtroppo non ci sono molti altri dettagli sul progetto, le pre-registrazioni dovrebbero aprire a breve su Google Play. Infine citiamo Deep Insanity Nirvana, manga la cui pubblicazione è appena iniziata sulle pagine di Monthly Big Gangan, a settembre invece usciranno i primi due volumetti della serie.

Nulla è dato sapere riguardo un possibile debutto di Deep Insanity in Occidente, al momento tutti i progetti sono stati confermati per il solo mercato giapponese.