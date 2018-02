Deep Rock Galactic esce in Accesso Anticipato su PC e Xbox One il 28 febbraio

sarà pubblicato in Accesso Anticipato su Steam e Xbox One (tramite il programma Preview della console Microsoft) il prossimo 28 febbraio. Il titolo era stato annunciato durante l'E3 2017 come esclusiva al lancio per Xbox One.

Il gioco, sviluppato da Ghost Ship Games e pubblicato da Coffe Stain Publishing, si presenta come un FPS realizzato in Unreal Engine 4 che porrà un forte accento sulla componente cooperativa, il tutto contornato da livelli gioco procedurali e da un'ambientazione a metà tra il fantasy e il Sci-Fi.

Deep Rock Galactic uscirà in Accesso Anticipato su PC e Xbox One il 28 febbraio 2018. In cima alla notizia trovate un nuovo trailer pubblicato da Ghost Ship Games e Coffe Stain Publishing.