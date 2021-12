Deep Rock Galactic gratis con il PS Plus: le caratteristiche della versione PS5

Tra i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 c'è anche una gradita sorpresa per tutti gli utenti PlayStation: l'FPS cooperativo Deep Rock Galactic, già disponibile su PC e Xbox, sbarca ufficialmente anche sulle console Sony a partire dal prossimo martedì 4 gennaio.

Per tutti gli abbonati al servizio si tratta quindi di un'ottima occasione per sperimentare l'opera realizzata dai ragazzi danesi di Ghost Ship Games, che hanno subito spiegato le caratteristiche che comporranno la nuova versione inclusa nel PS Plus. Anzitutto, gli sviluppatori confermano che Deep Rock Galactic sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su PS4, offrendo alcune feature esclusive per la versione next-gen del gioco. Su PS5 sarà possibile sfruttare il touchpad del DualSense per controllare il Terrain Scanner, mentre tramite il microfono incorporato nel controller una voce ci terrà aggiornati sugli ordini da seguire in ogni missione.

Non è stata tuttavia fatta menzione delle altre caratteristiche del DualSense, quali feedback aptico e grilletti adattivi. Ad ogni modo, dal 4 gennaio i giocatori PlayStation potranno collaborare tra loro all'interno di mappe generate proceduralmente ed interamente distruttibili, nel frattempo che si affrontano temibili creature aliene. Ricordiamo infine che, oltre a Deep Rock Galactic, a gennaio anche Persona 5 Strikers e DiRT 5 saranno disponibili gratis per tutti gli abbonati al PlayStation Plus.